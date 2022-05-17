Мэр Мадрида: «Мбаппе переходит в «Атлетико»

Хосе Луис Мартинес-Алмейда, который является мэром Мадрида, в ходе общения с представителями СМИ затронул тему трансфера нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Глава города в шутливой форме высказался о будущем 23-летнего звездного игрока.

«Килиан Мбаппе? Он мне сказал, что переходит в «Атлетико», - цитирует мэра Мадрида газета Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе провел переговоры с «Реалом» и договорился о подписании долгосрочного трудового соглашения. Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца.

«Реал» ещё не закрыл сделку по Мбаппе