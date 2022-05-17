Алаба готов сыграть с «Бетисом»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановился после травмы и теперь готов вернуться на поле. По информации Mundo Deportivo, главный тренер Карло Анчелотти сможет рассчитывать на австрийца уже в ближайшем матче чемпионата Испании против «Бетиса».

Напомним, что Алаба травмировался во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Уступив своё место Начо Фернандесу, австриец с тех пор на поле так и не появлялся.

Алаба перебрался в мадридский «Реал» летом 2021 года на правах свободного агента из мюнхенской «Баварии». Австриец является одним из самых высокооплачиваемых игроков «сливочных».