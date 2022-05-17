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«Реал» вынес решение по будущему Асенсио

17 Мая 2022 • 14:25 Комментировать

Полузащитник Марко Асенсио может остаться в мадридском «Реале», несмотря на слухи об уходе. Руководство «королевского клуба» заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Инсайдер Экрем Конур посредством социальных сетей сообщил, что 26-летнему хавбеку будет предложен контракт до 2026 года. Срок действующего трудового договора истекает в конце нынешнего сезона.

Марко защищает цвета «сливочных» с 2015 года. В нынешнем сезоне Асенсио отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 42 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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