«Реал» вынес решение по будущему Асенсио

Полузащитник Марко Асенсио может остаться в мадридском «Реале», несмотря на слухи об уходе. Руководство «королевского клуба» заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Инсайдер Экрем Конур посредством социальных сетей сообщил, что 26-летнему хавбеку будет предложен контракт до 2026 года. Срок действующего трудового договора истекает в конце нынешнего сезона.

Марко защищает цвета «сливочных» с 2015 года. В нынешнем сезоне Асенсио отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 42 поединках во всех турнирах.