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Спортивный директор «Севильи» опроверг информацию об уходе Лопетеги

17 Мая 2022 • 14:21 Комментировать

Спортивный директор «Севильи» Мончи опроверг информацию об уходе Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

В последнее время распространились сообщения, что наставник «Севильи» покинет клуб по окончании сезона. Но Мончи объявил их полностью ложными. Он сказал, что Лопетеги останется в команде.

«Нет другого пути, кроме пути Лопетеги, он многое приносит, и мы ценим его», - заявил Мончи.

Лопетеги присоединился к «Севилье» летом 2019 года и привел команду к победе в Лиге Европы. Он также трижды подряд занимал места в топ-4 в Ла Лиге, выводя клуб в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги Мончи
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