Рикельме считает, что Бускетс произвёл революцию в мировом футболе

Бывший полузащитник «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме высоко оценил вклад Серхио Бускетса в мировой футбол.

Рикельме сказал, что полузащитник «Барселоны» является единственным опорником в мире, который на поле выполняет роль «десятки» и делает всё правильно. Аргентинец отметил, что Бускетс сбил с толку мировой футбол и произвёл в нём самую настоящую революцию. Экс-игрок добавил, что таких футболистов, как Бускетс, в мире больше нет.

Напомним, что в этом сезоне Серхио Бускетс провёл в испанской лиге 35 поединков и отметился двумя забитыми мячами.