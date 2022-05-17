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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рикельме считает, что Бускетс произвёл революцию в мировом футболе

17 Мая 2022 • 12:45 Комментировать

Бывший полузащитник «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме высоко оценил вклад Серхио Бускетса в мировой футбол.

Рикельме сказал, что полузащитник «Барселоны» является единственным опорником в мире, который на поле выполняет роль «десятки» и делает всё правильно. Аргентинец отметил, что Бускетс сбил с толку мировой футбол и произвёл в нём самую настоящую революцию. Экс-игрок добавил, что таких футболистов, как Бускетс, в мире больше нет.

Напомним, что в этом сезоне Серхио Бускетс провёл в испанской лиге 35 поединков и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хуан Роман Рикельме Серхио Бускетс
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