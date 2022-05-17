Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе

17 Мая 2022 • 12:27 Комментировать

Журналистам стало известно о том, когда мадридский «Реал» официально объявит о переходе звёздного французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Goal.com, руководители мадридской команды собираются объявить о трансфере 23-летнего французского футболиста сразу же после финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с английским «Ливерпулем». Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что «Реал» и Мбаппе уже договорились о контракте.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 34 матча. Форвард отметился 25 забитыми мячами и 17 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
12:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила Дембеле контракт на 4 года
12:45 · Испания. Ла Лига
Рикельме считает, что Бускетс произвёл революцию в мировом футболе
12:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган был замечен в столице Испании
12:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе
12:04 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала сумму, какую готова заплатить за Левандовски
12:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» продаст Себальоса и Асенсио, если игроки не продлят контракты с клубом
11:40 · Испания. Ла Лига
Капелло высказался о возможном дуэте Мбаппе-Бензема в «Реале» 1
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется украинским вратарём «Реала»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ежедневно интересуется трансфером Френки де Йонга
10:54 · Испания. Ла Лига
Лунин собирается покинуть «Реал»
10:45 · Италия. Серия А
«Реал» летом подпишет вратаря «Наполи»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Челси» могут не отпустить Аспиликуэту в «Барселону»
09:59 · Испания. Ла Лига
Азар нанёс серьёзную травму игроку «Кадиса»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сделала «Лидсу» предложение по Рафинье
09:34 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» готова отпустить Солера и Гайя в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем