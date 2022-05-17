Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе

Журналистам стало известно о том, когда мадридский «Реал» официально объявит о переходе звёздного французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Goal.com, руководители мадридской команды собираются объявить о трансфере 23-летнего французского футболиста сразу же после финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с английским «Ливерпулем». Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что «Реал» и Мбаппе уже договорились о контракте.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 34 матча. Форвард отметился 25 забитыми мячами и 17 ассистами.