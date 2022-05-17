Капелло высказался о возможном дуэте Мбаппе-Бензема в «Реале»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался по поводу возможного перехода звёздного французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Как приводит слова тренера «РБК-Спорт», если Мбаппе действительно станет футболистом мадридской команды, то «Реал» получит лидера на долгие годы. Капелло отметил, что хочет увидеть на поле атакующий дуэт «королевского клуба», который будет состоять из Мбаппе и Карима Бензема. Экс-тренер сборной России считает, что эта атакующая пара будет наводить ужас на соперников.

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом станет свободным агентом. Пресса активно сватает 23-летнего французского футболиста в «Реал».