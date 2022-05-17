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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин собирается покинуть «Реал»

17 Мая 2022 • 10:54 Комментировать

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин собирается в летнее трансферное окно уйти из мадридской команды.

По информации Marca, 23-летний украинский вратарь устал сидеть на скамейке запасных в «королевском клубе», так что Лунин готов летом перебраться в другую команду, где он сможет стать первым номером или хотя бы сможет побороться за место в основном составе. Напомним, что действующее соглашение вратаря с «Реалом» рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Андрей Лунин провёл в испанском чемпионате два поединка, в которых пропустил два мяча. До этого вратарь также выступал за «Реал Овьедо» и «Леганес».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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