«Валенсия» готова отпустить Солера и Гайя в «Барселону»

«Валенсия» готова отпустить Карлоса Солера и Хосе Гайя в «Барселону», если футболисты решат уйти. Президент «Валенсии» заявил, что расстанется с игроками, если те получат достойные предложения.

В последнее время было много сообщений об интересе со стороны каталонского клуба к игрокам «Валенсии» Солеру и Гайя. Оба футболиста являются воспитанниками местной академии, при этом Гайя является капитаном клуба, а Солер – его заместителем.

Контракты игроков также истекают в следующем году, поэтому, вполне возможно, что «Валенсия» решит подзаработать на трансферах своих футболистов.

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 31 игру, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Гайя поучаствовал в 23 матчах, отметился 2 голами и 4 результативными пасами.