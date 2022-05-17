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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» готова отпустить Солера и Гайя в «Барселону»

17 Мая 2022 • 09:34 Комментировать

«Валенсия» готова отпустить Карлоса Солера и Хосе Гайя в «Барселону», если футболисты решат уйти. Президент «Валенсии» заявил, что расстанется с игроками, если те получат достойные предложения.

В последнее время было много сообщений об интересе со стороны каталонского клуба к игрокам «Валенсии» Солеру и Гайя. Оба футболиста являются воспитанниками местной академии, при этом Гайя является капитаном клуба, а Солер – его заместителем.

Контракты игроков также истекают в следующем году, поэтому, вполне возможно, что «Валенсия» решит подзаработать на трансферах своих футболистов.

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 31 игру, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Гайя поучаствовал в 23 матчах, отметился 2 голами и 4 результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хосе Гайя Карлос Солер
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