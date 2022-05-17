«Реал» вынес вердикт по Марсело

Бразильский защитник Марсело покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Таким образом, опытный латераль летом выйдет на рынок свободных агентов.

Наставник команды Карло Анчелотти пытался убедить руководство оставить ветерана еще на один год, однако «сливочные» не прислушались к итальянскому специалисту.

Марсело выступает за мадридский коллектив с 2007 года. В составе «Реала» он шесть раз становился чемпионом Испании и побеждал в четырех финалах Лиги чемпионов.