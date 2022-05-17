Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» ещё не закрыл сделку по Мбаппе

17 Мая 2022 • 08:50 Комментировать

Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» до сих пор не оформлен, хотя ранее в европейской прессе сообщалось, что сделка закрыта.

Согласно сведениям журналистов The Athletic, стороны провели переговоры, в ходе которых согласовали детали трудового соглашения. При этом Мбаппе пока не поставил подпись под контрактом.

Руководство «ПСЖ» по-прежнему надеется сохранить 23-летнего нападающего и предпринимает последние попытки отговорить его от смены клубной прописки. Срок действующего контракта Мбаппе с парижанами истекает в конце июня.

В этом сезоне АПЛ Килиан забил 25 мячей в 34 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
09:34 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» готова отпустить Солера и Гайя в «Барселону»
09:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» вынес вердикт по Марсело
08:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не закрыл сделку по Мбаппе
08:46 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес хочет остаться в «Барселоне» до конца года
07:28 · Италия. Серия А
Буффон назвал главную несправедливость, связанную с «Золотым мячом» 2
00:12 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» презентовал основную форму следующего сезона
16 Мая
22:50 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес действительно прилетел в Барселону
22:42 · Испания. Ла Лига
«Неприятная встреча» - Куман и Лапорта были вынуждены поприветствовать друг друга
22:00 · Испания. Ла Лига
Бэйл покинет «Реал» в конце сезона
19:36 · Испания. Ла Лига
Агент Бэйла: «Гарет наверняка вернётся в АПЛ» 2
18:36 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может продать де Йонга, чтобы подписать Левандовски
15:54 · Испания. Ла Лига
Представители «Барселоны» провели новую встречу с агентами Гави
15:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился надеждами на финал Лиги чемпионов 1
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидировал в гонке за Рафинью, но сейчас фаворитом стала «Барселона»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Бетиса» начали сбор денег на трансфер Бельерина 1
Все новости
Рекомендуем