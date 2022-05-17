«Реал» ещё не закрыл сделку по Мбаппе

Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» до сих пор не оформлен, хотя ранее в европейской прессе сообщалось, что сделка закрыта.

Согласно сведениям журналистов The Athletic, стороны провели переговоры, в ходе которых согласовали детали трудового соглашения. При этом Мбаппе пока не поставил подпись под контрактом.

Руководство «ПСЖ» по-прежнему надеется сохранить 23-летнего нападающего и предпринимает последние попытки отговорить его от смены клубной прописки. Срок действующего контракта Мбаппе с парижанами истекает в конце июня.

В этом сезоне АПЛ Килиан забил 25 мячей в 34 матчах.