Дани Алвес хочет остаться в «Барселоне» до конца года

Защитник «Барселоны» Дани Алвес попросил руководство каталонского клуба продлить с ним контракт хотя бы конца 2022 года. Футболист хочет попасть на чемпионат мира в Катаре в «оптимальном состоянии».

Алвес вернулся в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве бесплатного агента. Текущее соглашение 39-летнего футболиста истекает этим летом. Алвес заявил, что намерен попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре и хочет остаться в каталонском клубе до конца 2022 года, сообщает Diario Sport.

Новый контракт практически согласован, осталось урегулировать зарплату футболиста, говорится в сообщении.

В этом сезоне Алвес провел в Ла Лиге 13 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.