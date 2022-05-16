Агент Бэйла: «Гарет наверняка вернётся в АПЛ»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил, что летом его клиент покинет «Сантьяго Бернабеу» на правах свободного агента. Скорее всего, следующим местом назначения валлийского футболиста будет чемпионат Англии, где Гарет ранее выступал за «Тоттенхэм».

«Гарет покинет «Реал» Мадрид. Он наверняка вернётся в АПЛ. Но при этом его будущее также будет зависеть от выступлений сборной Уэльса в квалификации к чемпионату мира», – цитирует агента Record Portugal.

Напомним, что Гарет Бэйл в этом сезоне сыграл всего 5 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом. В июле футболисту исполнится 33 года.