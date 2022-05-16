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Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

16 Мая 2022 • 15:57 Комментировать

Появилась информация о том, какой бонус получит нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе за подписание контракта с «Реалом», а также его зарплата в будущем клубе.

Журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте сообщил, что Мбаппе подпишет долгосрочное соглашение с «Реалом». По информации источника, контракт 23-летнего француза будет рассчитан до 2027 года, зарплата игрока составит 30 миллионов евро за сезон плюс 10 миллионов евро бонусами.  

Контракт нападающего с «ПСЖ» заканчивается в конце текущего сезона, подписной бонус от «Реала» для игрока составит 40 миллионов евро.

Килиан Мбаппе в текущем сезоне принял участие в 45 матчах, забил 36 голов и сделал 26 ассистов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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