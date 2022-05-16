Директор Мончи: «Мы — грёбаный футбольный клуб «Севилья»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи в своих соцсетях отправил довольно вызывающее сообщение о планах клуба на будущее.

«В очень сложном сезоне нам удалось достичь важной и исторической цели. Теперь мы собираемся спокойно проанализировать, как мы можем продолжать расти», - написал Мончи.

«Севилья» обеспечила себе место в Лиге чемпионов, благодаря удачной, хоть и несколько нервной, концовке чемпионата. Кроме того, главный тренер команды Хулен Лопетеги покинет клуб по окончании сезона.

«Мы — гребаный футбольный клуб «Севилья», - так закончил сообщение спортивный директор клуба.

За один тур до финиша «Севилья» занимает четвертое место в Ла Лиге и в третий год подряд смогла пробиться в Лигу чемпионов.