Дмитрий Черышев ответил на вопрос о будущем своего сына

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал будущее футболиста.

«Сейчас обсуждать что-то по Денису будет неправильно, только по окончании сезона — осталась ровно неделя», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Ранее отец игрока заявил, что Денис Черышев хочет продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

31-летний полузащитник выступает за испанскую «Валенсию» с 2019 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и сделал два ассиста. Стоимость Черышева по данным портала transfermarkt составляет три миллиона евро.