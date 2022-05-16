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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» запросил у «Барселоны» 60 миллионов евро за Субименди

16 Мая 2022 • 13:21 Комментировать

«Реал Сосьедад» запросил у «Барселоны» 60 миллионов евро за полузащитника Мартина Субименди.

23-летний игрок является воспитанником академии «Сосьедада», а в июне этого года дебютировал за сборную Испании. Его быстрый рост не остался незамеченным – к футболисту проявляет интерес «Барселона».

Каталонский клуб находится в поисках игрока, способного иногда заменять Серхио Бускетса, которому скоро исполнится 34 года.

Однако, в случае трансфера, «Реал Сосьедад» намерен затребовать 60 миллионов евро – именно столько отступных прописано в контракте полузащитника.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди
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