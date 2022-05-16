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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» презентовал новую домашнюю форму фото

16 Мая 2022 • 11:49 Комментировать

Состоялась презентация новой домашней экипировки мадридского «Реала» на следующий сезон. Форма «королевского клуба» выполнена в традиционном белом цвете. На плечи нанесены полоски фиолетового цвета. На воротнике футболки также есть фиолетовые линии.

Также на экипировку мадридского гранда нанесена специальная эмблема в честь 120-летия «сливочных». Техническим партнером клуба является компания Adidas.

Напомним, что мадридский гранд завоевал золотые медали в нынешнем сезоне испанского чемпионата. 28 мая подопечные Карло Анчелотти сыграют в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Реал Мадрид
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