«Барселона» назвала условие продажи тер Штегена

В каталонской «Барселоне» всерьез задумываются о продаже основного вратаря команды Марка-Андре тер Штегена.

По данным Diario Sport, «сине-гранатовые» готовы продать немецкого голкипера в том случае, если по нему будет сделано выгодное предложение. В случае трансфера тер Штегена его место в рамке ворот займет Иньяки Пенья, ныне выступающий в аренде за стамбульский «Галатасарай».

Марк-Андре защищает цвета «сине-гранатовых» с 2014 года. Трансферная стоимость 30-летнего голкипера оценивается в 45 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании тер Штеген сыграл 34 матча в Ла Лиге, в которых пропустил 32 гола.