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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лион» заинтересован в подписании нападающего «Реала»

16 Мая 2022 • 10:56 Комментировать

Форвард «Реала» Мариано Диас может перейти в «Лион». Французский клуб заинтересован в услугах игрока, который не попадает в стартовый состав мадридцев.

«Лион» уже связался с «Реалом», чтобы обсудить трансфер футболиста, сообщает Defensa Central.

Диас перешел в «Реал» в 2018 году как раз из «Лиона». В минувшем году форвард редко появлялся на поле и собирается покинуть испанскую команду. Ожидается, что «Реал» потребует за нападающего «скромные» 6 миллионов евро. Игроком также интересуется «Фенербахче».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Мариано Диас
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