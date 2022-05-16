«Лион» заинтересован в подписании нападающего «Реала»

Форвард «Реала» Мариано Диас может перейти в «Лион». Французский клуб заинтересован в услугах игрока, который не попадает в стартовый состав мадридцев.

«Лион» уже связался с «Реалом», чтобы обсудить трансфер футболиста, сообщает Defensa Central.

Диас перешел в «Реал» в 2018 году как раз из «Лиона». В минувшем году форвард редко появлялся на поле и собирается покинуть испанскую команду. Ожидается, что «Реал» потребует за нападающего «скромные» 6 миллионов евро. Игроком также интересуется «Фенербахче».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.