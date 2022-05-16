«Реал» уверен в трансфере Мбаппе

В мадридском «Реале» ждут перехода французского форварда Килиана Мбаппе. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, руководство «сливочных» уверено в подписании контракта с 23-летней звездой «ПСЖ».

Чемпион Испании якобы договорился с Килианом о заключении пятилетнего трудового соглашения с заработной платой в размере 25 миллионов евро в год. В договоре также будет прописан бонус за подписание контракта.

Инсайдер подчеркивает, что в последние дни стороны вели активные переговоры, и итог этого общения можно назвать положительным.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает грядущим летом. Он был признан лучшим игроком сезона в Лиге 1.

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