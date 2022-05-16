В «Атлетико» нашли замену Суаресу в Португалии

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес является главным кандидатом на замену Луиса Суареса в «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с агентом игрока. Сумма трансфера составит не менее 70 млн евро.

Кроме «матрасников» интересе к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ».

Дарвин перешёл в «Бенфику» в 2020 году из испанской «Альмерии» за 24 млн евро. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний уругваец провёл за «орлов» 41 матч во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.