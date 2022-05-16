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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Я собираюсь продолжить работать в «Атлетико», не беспокойтесь»

16 Мая 2022 • 09:26 Комментировать

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своём будущем.

«Нечего сказать. Я собираюсь продолжить работать в «Атлетико», не беспокойтесь», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Симеоне возглавляет «матрасников» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб провёл 577 матчей, за это время дважды став чемпионом Ла Лиги, завоевав Кубок Испании, Суперкубок Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

Контракт 52-летнего аргентинца рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне «красно-белые» идут на третьем месте в Ла Лиге, имея в своём активе 68 очков после 37 туров. В Лиге чемпионов клуб дошёл до 1/4 финала, где уступил «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (0:1). В Кубке Испании подопечные аргентинца уступили «Реал Сосьедаду» в 1/8 финала (0:2).

Сообщается, что «Атлетико» не контактировало с другими специалистами, полностью доверяя Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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