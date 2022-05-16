«Бетис» летом избавится от двух игроков

Руководители «Бетиса» планируют летом избавиться от двух игроков, а именно от голкипера Хоэля Роблеса и форварда Кристиана Тельо.

Как сообщает пресс-служба испанской команды, оба футболиста летом покинут «Бетис». Тельо выступал за «зелёно-белых» с 2017 года, а 31-летний голкипер защищал цвета клуба из Севильи с 2018 года. Напомним, что в этом сезоне «Бетис» пока занимает пятую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Тельо в этом сезоне провёл в испанской лиге 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Опытный вратарь Роблес ни разу так и не вышел на поле в Ла Лиге в этом сезоне.