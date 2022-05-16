Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» летом избавится от двух игроков

16 Мая 2022 • 08:56 Комментировать

Руководители «Бетиса» планируют летом избавиться от двух игроков, а именно от голкипера Хоэля Роблеса и форварда Кристиана Тельо.

Как сообщает пресс-служба испанской команды, оба футболиста летом покинут «Бетис». Тельо выступал за «зелёно-белых» с 2017 года, а 31-летний голкипер защищал цвета клуба из Севильи с 2018 года. Напомним, что в этом сезоне «Бетис» пока занимает пятую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Тельо в этом сезоне провёл в испанской лиге 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Опытный вратарь Роблес ни разу так и не вышел на поле в Ла Лиге в этом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Кристиан Тельо Хоэль Роблес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
09:37 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» нашли замену Суаресу в Португалии
09:26 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Я собираюсь продолжить работать в «Атлетико», не беспокойтесь»
09:21 · Испания. Ла Лига
Пуч: «Второе место в Ла Лиге – хорошее достижение» 1
09:15 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Это был очень сложный сезон»
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл нового центрфорварда в АПЛ
09:02 · Испания. Ла Лига
Лунин поставил рекорд в «Реале»
08:56 · Испания. Ла Лига
«Бетис» летом избавится от двух игроков
08:13 · Испания. Ла Лига
Алемани: «Мы ещё не приняли решение по де Йонгу»
04:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» снова всерьёз нацелилась на игрока «Вулверхэмптона»
03:53 · Испания. Ла Лига
Игрок «Депортиво» повторил «Руку Бога» Марадоны, и арбитр... засчитал гол!
01:17 · Испания. Ла Лига
«Севилья» завоевала путёвку в Лигу чемпионов, установив собственный рекорд
01:02 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» или «Реал»: Мбаппе уточнил, когда официально объявит о своём выборе
00:47 · Испания. Ла Лига
Доннарумма признан лучшим вратарём Лиги 1, Бензема – лучший французский игрок в зарубежных лигах
00:08 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Я почти принял решение»
15 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
Хави – о будущем «Барселоны»: «Планирование начнётся на этой неделе»
Все новости
Рекомендуем