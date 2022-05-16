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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алемани: «Мы ещё не приняли решение по де Йонгу»

16 Мая 2022 • 08:13 Комментировать

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что у клуба ещё нет окончательного решения о судьбе полузащитника Френки де Йонга.

«Мы еще не приняли никаких решений по составу, де Йонг важен для нас. Мы четко понимаем, что нам нужно, а также то, что мы руководствуемся финансовым фэйр-плей», - заявил представитель каталонского клуба.

Контракт де Йонга с «Барселоной» заканчивается в 2026 году. В последнее время была информация, что футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед», однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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