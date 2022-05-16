Игрок «Депортиво» повторил «Руку Бога» Марадоны, и арбитр... засчитал гол!

Испанский «Депортиво», который еще памятен многим любителям футбола по славным выступлениям в 90-е годы прошлого столетия и в первые лет пять 21-го века, ныне скатился до третьей испанской лиги. Но и там чемпион Испании-2000 смог напомнить о себе, хотя и весьма необычным способом...

В своем очередном матче клуб из Ла-Коруньи принимал в домашнем матче «Туделано». На 43-й минуте в ходе очередной атаки последовал навес в штрафную площадь «Туделано», и восьмой номер хозяев поля Марио Сориано откликнулся на него, хотя даже в телетрансляции было видно, что он подыграл себе рукой в манере Марадоны образца 1986 года.

Но самое удивительное, что арбитр... засчитал гол, несмотря на яростные протесты футболистов «Туделано». А все дело в том, что в третьем дивизионе испанского футбола не используется ВАР - и проверить ситуацию арбитр не смог.