«Бетис» близок к рекорду по забитым голам за сезон

Испанский «Бетис» проводит один из самых результативных сезонов в своей истории.

В матче предпоследнего тура Ла Лиги против «Гранады» (2:0) команда Мануэля Пеллегрини забила свой сотый гол в текущем сезоне во всех турнирах (в 55 сыгранных матчах). Это лишь второй случай в истории, когда «Бетису» удалось преодолеть отметку в сто забитых мячей за одну кампанию, информирует Opta. Ранее севильцы делали это в сезоне 1996/97 – тогда им удалось забить 102 раза в 53 встречах.

«Бетис» занимает пятую строчку в чемпионате Испании перед последним туром. В финальной игре Ла Лиги «бело-зелёным» предстоит встретиться в гостях с мадридским «Реалом», уже обеспечившим себе чемпионский титул.