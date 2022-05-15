«Леванте» утащил за собой в Сегунду «Алавес», «Мальорка» улучшила свои шансы

В чемпионате Испании завершились все матчи 37-го тура.
Вылетевший в Сегунду «Леванте» добыл волевую победу над «Алавесом» (3:1). Это позволил команде из Валенсии обойти противника в таблице и выбить его из Примеры.
«Мальорка» сохраняет шансы на спасение после победы над «Райо Вальекано» (2:1).
Также вашему вниманию другие результаты тура.
Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат13'
|60'Сисс Пате (1:1)
|(2:1) Пратс Абдон90'
Рейна Маноло•Маффео Пабло•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Оливан Бриан•Санчес Антонио 64' (Кубо Такефуса ( 64') •Сальва Севилья 84' (Ли Кан Ин ( 84') •Батталья Родриго•Коста Хауме 64' (Родригес Даниэль ( 64') •Анхель Луис 74' (Пратс Абдон ( 74') •Мурики Ведат 45'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мараш Никола•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар 88' (Суарес Марио ( 88') •Сисс Пате 75' (Кевин Родригес ( 75') •Эрнандес Марио 61' (Бебе Тьягу ( 61') •Нтекья Ранди 62' (Гвардиола Серхи ( 62') •Гарсия Альваро III•Фалькао Радамель 89' (Силла Мамаду ( 89')
Запасные: Наварро Мануэль•Асенсио Алехандро•Зидан Люка
15 мая. Стадион "Визит Мальорка Эстади".
Протокол игры
|36' Хоселу Санмартин (0:1)
|(1:1) Дуарте Оскар 53'
|(2:1) Рохер Марти 74'
Сон • 81'Везу Рубен • 90'Дуарте Оскар • 90'Сараччи Марсело 35' 76' ( Коке Хорхе II ( 76') • Кантеро Алехандро 66' ( Пепелу ( 66') • Кампанья Хосе • 17'Малса Микаэль 58' 66' ( Гомес Даниэль ( 66') • Моралес Луис • 29'Рохер Марти 76' ( Сольдадо Роберто ( 76') • Барди Энис 79' ( Мирамон Хорхе ( 79') • Мелеро Гонсало
Запасные: Вукчевич Никола • Пикон Пабло • Франкеза Энрик • Радоя Неманья • Робер Пьер • Постиго Серхио
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Лагуардия Виктор 80' ( Marc Tenas ( 80' ) • 89'Лежён Флорьян • Дуарте Рубен 80' ( Теналья Науэль ( 80') • Эскаланте Гонсало • 86'Понс Пере 38' 70' ( Вальехо Ману ( 70') • Джейсон 57' ( Гарсия Мануэль II ( 57') • Де ла Фуэнте Мигель 54' 57' ( Эдгар Мендес ( 57' ) • 71'Риоха Луис • Хоселу Санмартин
Запасные: Пина Томас • Миазга Мэтт • Пельистри Факундо • Сивера Антонио • Хави Лопеc • Мендес Томас • Агиррегабириа Мартин
15 мая. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
Протокол игры
|(1:0) Беренгер Алекс 33'
|(2:0) Вильялибре Асьер 79'
Унай Симон • Де Маркос Оскар • Йерай Альварес • Иньиго Мартинес • Юри Берчиче • Уильямс Нико 46' ( Вильялибре Асьер ( 46') • Венседор Унай 67' ( Саррага Ойер ( 67') • Гарсия Дани 67' ( Петхарроман Алекс ( 67') • Муньяин Икер • Гарсия Рауль 20' ( Беренгер Алекс ( 20') • Уильямс Иньяки 87' ( Капа Андер ( 87')
Запасные: Эскьета Хокин • Баленсиага Микель • Лекуе Иньиго • Нуньес Унай • Вивиан Даниэль
Эррера Серхио • Видаль Начо 83' ( Торрес Роберто ( 83') • Эрнандес Аридане • Круз Хуан • Санчес Мануэль • Мартинес Хавьер II 46' ( Барха Энрике ( 46') • Монкайола Хон • Брашанац Дарко 84' ( Ойер Санхурхо ( 84') • Перес Иньиго 68' ( Гарсия Рубен ( 68') • Авила Эсекьель 46' ( Кике Гарсия ( 46') • Будимир Анте
Запасные: Аресо Хесус • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Гарсия Давид III • Барберо Иван • Рамальо Чимено • Анхель Хосе
15 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
Протокол игры
|(1:0) Денис Суарес 9'
Дитуро Матиас • Васкес Кевин 62' ( Тапия Ренато ( 62' ) • 74'Айду Джозеф • Араухо Нестор • Галан Хави • 56'Пейнадо Франсиско 66' ( Вейга Габриэль ( 66') • Солари Аугусто 63' ( Домингес Карлос ( 63') • Денис Суарес • Браис Мендес • Тьяго Гальярдо 90' ( Фонтан Хосе ( 90') • Аспас Яго
Запасные: Пинеда Орбелин • Рубен Бланко • Каррильо Коке
Касилья Кико • Фернандес Хосан • Нванкво Джон • Роко Энсо • Диего Гонсалес VII • Олаза Лукас • Перес Кике 76' ( Пасторе Хавьер ( 76') • Марконе Иван 81' 85' ( Маскарель Омар ( 85') • Гумбау Херард 76' ( Гутьеррес Хосе ( 76') • Каррильо Гидо 62' ( Понсе Эсекель ( 62') • Пьятти Пабло 62' ( Моренте Тете ( 62')
Запасные: Андреу Ллуис • Бадия Эдгар • Солер Карлес • Паласиос Элибельтон
15 мая. Стадион "Балаидос".