«Леванте» утащил за собой в Сегунду «Алавес», «Мальорка» улучшила свои шансы

В чемпионате Испании завершились все матчи 37-го тура.

Вылетевший в Сегунду «Леванте» добыл волевую победу над «Алавесом» (3:1). Это позволил команде из Валенсии обойти противника в таблице и выбить его из Примеры.

«Мальорка» сохраняет шансы на спасение после победы над «Райо Вальекано» (2:1).

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