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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леванте» утащил за собой в Сегунду «Алавес», «Мальорка» улучшила свои шансы

15 Мая 2022 • 22:33 Комментировать
Мальорка
2:1
Райо Вальекано
окончен

В чемпионате Испании завершились все матчи 37-го тура.

Вылетевший в Сегунду «Леванте» добыл волевую победу над «Алавесом» (3:1). Это позволил команде из Валенсии обойти противника в таблице и выбить его из Примеры.

«Мальорка» сохраняет шансы на спасение после победы над «Райо Вальекано» (2:1).

Также вашему вниманию другие результаты тура.

Протокол игры  
Мальорка 2:1Райо Вальекано
(1:0) Мурики Ведат13'   
  60'Сисс Пате (1:1)
(2:1) Пратс Абдон90'   
Рейна МанолоМаффео ПаблоВальент МартинРаильо АнтониоОливан БрианСанчес Антонио  64' (Кубо Такефуса (  64') Сальва Севилья  84' (Ли Кан Ин (  84') Батталья РодригоКоста Хауме  64' (Родригес Даниэль (  64') Анхель Луис  74' (Пратс Абдон (  74') Мурики Ведат   45'
Запасные: Хопп МэттьюРико СерхиоГренье КлеманФернандо НиньоГонсалес ДжованниЛьябрес ХавьерБаба ИддрисуРуссо Франко
Димитриевски СтолеБалью ИванМараш НиколаКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин Оскар  88' (Суарес Марио (  88') Сисс Пате  75' (Кевин Родригес (  75') Эрнандес Марио  61' (Бебе Тьягу (  61') Нтекья Ранди  62' (Гвардиола Серхи (  62') Гарсия Альваро IIIФалькао Радамель  89' (Силла Мамаду (  89')
Запасные: Наварро МануэльАсенсио АлехандроЗидан Люка
15 мая. Стадион "Визит Мальорка Эстади".
Протокол игры 
Леванте 2:1Алавес
  36' Хоселу Санмартин (0:1)
(1:1) Дуарте Оскар 53'   
(2:1) Рохер Марти 74'   
Сон   81'  Везу Рубен   90'  Дуарте Оскар   90'  Сараччи Марсело   35'   76' (Коке Хорхе II (   76' Кантеро Алехандро   66' (Пепелу (   66' Кампанья Хосе   17'  Малса Микаэль   58'   66' (Гомес Даниэль (   66' Моралес Луис   29'  Рохер Марти   76' (Сольдадо Роберто (   76' Барди Энис   79' (Мирамон Хорхе (   79' Мелеро Гонсало
Запасные: Вукчевич Никола  Пикон Пабло  Франкеза Энрик  Радоя Неманья  Робер Пьер  Постиго Серхио
Пачеко Фернандо  Химо Наварро  Лагуардия Виктор   80' (Marc Tenas (   80'   89' Лежён Флорьян  Дуарте Рубен   80' (Теналья Науэль (   80' Эскаланте Гонсало   86'  Понс Пере   38'   70' (Вальехо Ману (   70' Джейсон   57' (Гарсия Мануэль II (   57' Де ла Фуэнте Мигель   54'   57' (Эдгар Мендес (   57'   71' Риоха Луис  Хоселу Санмартин
Запасные: Пина Томас  Миазга Мэтт  Пельистри Факундо  Сивера Антонио  Хави Лопеc  Мендес Томас  Агиррегабириа Мартин
 15 мая. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
Протокол игры 
Атлетик Б 2:0Осасуна
(1:0) Беренгер Алекс 33'   
(2:0) Вильялибре Асьер 79'   
Унай Симон  Де Маркос Оскар  Йерай Альварес  Иньиго Мартинес  Юри Берчиче  Уильямс Нико   46' (Вильялибре Асьер (   46' Венседор Унай   67' (Саррага Ойер (   67' Гарсия Дани   67' (Петхарроман Алекс (   67' Муньяин Икер  Гарсия Рауль   20' (Беренгер Алекс (   20' Уильямс Иньяки   87' (Капа Андер (   87')
Запасные: Эскьета Хокин  Баленсиага Микель  Лекуе Иньиго  Нуньес Унай  Вивиан Даниэль
Эррера Серхио  Видаль Начо   83' (Торрес Роберто (   83' Эрнандес Аридане  Круз Хуан  Санчес Мануэль  Мартинес Хавьер II   46' (Барха Энрике (   46' Монкайола Хон  Брашанац Дарко   84' (Ойер Санхурхо (   84' Перес Иньиго   68' (Гарсия Рубен (   68' Авила Эсекьель   46' (Кике Гарсия (   46' Будимир Анте
Запасные: Аресо Хесус  Хуан Перес II  Унаи Гарсия  Гарсия Давид III  Барберо Иван  Рамальо Чимено  Анхель Хосе
 15 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
Протокол игры 
Сельта 1:0Эльче
(1:0) Денис Суарес 9'   
Дитуро Матиас  Васкес Кевин   62' (Тапия Ренато (   62'   74' Айду Джозеф  Араухо Нестор  Галан Хави   56'  Пейнадо Франсиско   66' (Вейга Габриэль (   66' Солари Аугусто   63' (Домингес Карлос (   63' Денис Суарес  Браис Мендес  Тьяго Гальярдо   90' (Фонтан Хосе (   90' Аспас Яго
Запасные: Пинеда Орбелин  Рубен Бланко  Каррильо Коке
Касилья Кико  Фернандес Хосан  Нванкво Джон  Роко Энсо  Диего Гонсалес VII  Олаза Лукас  Перес Кике   76' (Пасторе Хавьер (   76' Марконе Иван   81'   85' (Маскарель Омар (   85' Гумбау Херард   76' (Гутьеррес Хосе (   76' Каррильо Гидо   62' (Понсе Эсекель (   62' Пьятти Пабло   62' (Моренте Тете (   62')
Запасные: Андреу Ллуис  Бадия Эдгар  Солер Карлес  Паласиос Элибельтон
 15 мая. Стадион "Балаидос".

 

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Алавес Мальорка Леванте
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окончен Атлетико М 1:1 Севилья 2.20 3.00 3.80
окончен Мальорка 2:1 Райо Вальекано 1.70 3.60 5.60
окончен Атлетик Б 2:0 Осасуна 1.55 4.10 6.20
окончен Сельта 1:0 Эльче 1.55 4.05 6.40
окончен Кадис 1:1 Реал Мадрид 2.90 3.45 2.40
окончен Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад 2.08 3.55 3.50
окончен Бетис 2:0 Гранада 1.55 4.30 6.00
окончен Хетафе 0:0 Барселона 3.60 3.30 2.15
окончен Леванте 3:1 Алавес 3.10 3.70 2.20
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