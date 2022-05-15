Женская «Барселона» показала стопроцентный результат в Испании

Сегодня, 15 мая, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу среди женщин. Каталонская «Барселона» одержала победу надо мадридским «Атлетико» со счетом 2:1, одержав 30-ю победу из 30-ти возможных в текущем первенстве. Они пропустили всего 11 мячей.

«Гранатово-синие» опередили «Реал Сосьедад», который расположился на втором месте на 24 очка.

«Барселона» может стать победителем Лиги чемпионов. 21 мая испанский клуб сыграет против «Лиона» в решающем поединке за крупнейший клубный европейский трофей.