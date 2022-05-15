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Отец Месси хочет, чтобы его сын однажды снова сыграл за «Барселону»

15 Мая 2022 • 14:42 Комментировать

Хорхе Месси, отец легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси, заявил, что хотел бы снова увидеть своего в футболке «Барселоны». Эту фразу он проронил журналистам в крупнейшем аэропорту Каталонии «Эль Прат».

Напомним, что Месси вынужден был покинуть каталонскую команду в связи с финансовыми проблемами «сине-гранатовых».

Он подписал двухлетний контракт с «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Лиги 1 он принял участие в 25-ти играх, где шесть раз поразил ворота соперника и отдал 13 результативных передач.


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