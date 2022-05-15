Пике: Моуринью заставил игроков «Реала» и «Барселоны» ненавидеть друг друга

Испанский защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что португальский тренер Жозе Моуринью в своё время настраивал футболистов «Реала» против игроков каталонского клуба.

Пике сказал, что когда Моуринью работал в «Реале», то настраивал футболистов мадридской команды против «сине-гранатовых». Защитник отметил, что игроки «Реала» не разговаривали с ним в сборной из-за слов Моуринью, так как португальский специалист знает, как залезть людям в голову.

Напомним, что Жозе Моуринью работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе со «сливочными» португальский тренер выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Испании.