Тренер «Севильи» принял решение покинуть команду после окончания этого сезона

Опытный наставник «Севильи» Хулен Лопетеги всё же решил покинуть испанскую команду после окончания этого сезона.

По информации инсайдера Хосе Мануэля Гарсии, испанский специалист принял решение покинуть «Севилью» этим летом. Лопетеги планирует официально объявить об этом после того, как андалузская команда оформит путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Стоит отметить, что соглашение тренера с «Севильей» рассчитано до июня 2024 года.

На данный момент футболисты «Севильи» под шефством Лопетеги занимают четвёртую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.