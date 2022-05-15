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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на самого дорогого футболиста «Атлетико»

15 Мая 2022 • 09:29 Комментировать

Атакующий полузащитник Жоау Фелиш может сменить мадридский «Атлетико» на каталонскую «Барселону». Об этом сообщается на страницах AS.

Согласно сведениям источника, руководители клубов уже провели встречу, в ходе которой обсудили возможный трансфер 22-летнего исполнителя. Сам Фелиш не против переезда на «Камп Ноу».

Жоау присоединился к «матрасникам» летом 2019 года. За него мадридский гранд заплатил 126 миллионов евро. По оценке Transfermarkt, его нынешняя стоимость составляет 70 миллионов. Он является самым дорогим игроком мадридцев.

Контракт португальца с «Атлетико» рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В этом сезоне Фелиш провел 34 матча за мадридцев, забил десять голов и отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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