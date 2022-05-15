«Барселона» нацелилась на самого дорогого футболиста «Атлетико»

Атакующий полузащитник Жоау Фелиш может сменить мадридский «Атлетико» на каталонскую «Барселону». Об этом сообщается на страницах AS.

Согласно сведениям источника, руководители клубов уже провели встречу, в ходе которой обсудили возможный трансфер 22-летнего исполнителя. Сам Фелиш не против переезда на «Камп Ноу».

Жоау присоединился к «матрасникам» летом 2019 года. За него мадридский гранд заплатил 126 миллионов евро. По оценке Transfermarkt, его нынешняя стоимость составляет 70 миллионов. Он является самым дорогим игроком мадридцев.

Контракт португальца с «Атлетико» рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В этом сезоне Фелиш провел 34 матча за мадридцев, забил десять голов и отдал шесть голевых передач.