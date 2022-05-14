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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти выбивает у «Реала» новый контракт для Марсело

14 Мая 2022 • 13:12 Комментировать

Опытный бразильский латераль Марсело, у которого истекает контракт с мадридским «Реалом», может задержаться на «Сантьяго Бернабеу». Инициатором продления сотрудничества с 34-летним защитником выступает рулевой команды Карло Анчелотти.

По сообщениям Todofichajes, итальянский тренер считает Марсело ценным активом и попросит руководство «королевского клуба» предложить игроку новое однолетнее соглашение.

Бразилец является одним из старожилов «Реала». Он защищает цвета мадридцев с 2007 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Марсело сыграл 11 матчей и сделал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Карло Анчелотти
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