Анчелотти выбивает у «Реала» новый контракт для Марсело

Опытный бразильский латераль Марсело, у которого истекает контракт с мадридским «Реалом», может задержаться на «Сантьяго Бернабеу». Инициатором продления сотрудничества с 34-летним защитником выступает рулевой команды Карло Анчелотти.

По сообщениям Todofichajes, итальянский тренер считает Марсело ценным активом и попросит руководство «королевского клуба» предложить игроку новое однолетнее соглашение.

Бразилец является одним из старожилов «Реала». Он защищает цвета мадридцев с 2007 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Марсело сыграл 11 матчей и сделал два голевых паса.