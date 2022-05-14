«Барселона» хочет перехватить Чуамени у «Реала»

Руководители «Барселоны» хотят этим летом попробовать переманить к себе французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации Fichajes, каталонская команда хочет летом попробовать подписать 22-летнего французского футболиста, которым также активно интересуются мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника монегасков в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французском чемпионате 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.