Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет перехватить Чуамени у «Реала»

14 Мая 2022 • 11:58 Комментировать

Руководители «Барселоны» хотят этим летом попробовать переманить к себе французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации Fichajes, каталонская команда хочет летом попробовать подписать 22-летнего французского футболиста, которым также активно интересуются мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника монегасков в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французском чемпионате 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Барселона Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.05  19:30 Эспаньол ... Валенсия 2.31 3.30 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
11:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет перехватить Чуамени у «Реала»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Реала» потроллил своё сходство со статуей Агуэро
11:09 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в Испании
10:52 · Италия. Серия А
«Барселона» летом снова попробует заполучить Морату
10:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с одним из лидеров
08:55 · Испания. Ла Лига
Роналдиньо надеется, что Бензема выиграет много индивидуальных наград
07:19 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, почему плакал, оказавшись в Барселоне 2
06:52 · Испания. Ла Лига
Болельщик мадридского «Реала» набил себе татуировку с культовой фотографией Анчелотти, раскуривающего сигару
01:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен повысить отступные за Винисиуса в три раза
00:59 · Испания. Ла Лига
Лёв может возглавить испанский клуб
00:29 · Испания. Сегунда
Хаби Алонсо может стать главным тренером европейского клуба
13 Мая
23:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл замену Бензема на ближайшие годы
23:24 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд считает хорошим усилением возможный трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед»
22:23 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» не намерен покидать клуб, несмотря на слухи
22:12 · Англия. Премьер-лига
Рейтинг тренеров с наибольшими тратами на трансферы: Гвардиола – лидер, Клопп – лишь 10-й 2
Все новости
Рекомендуем