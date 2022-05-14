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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в Испании

14 Мая 2022 • 11:09 Комментировать

Голландский форвард Арно Данджума, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

По сообщениям Fichajes, в трансфере 25-летнего нападающего заинтересован столичный «ПСЖ», который активно подыскивает замену звезде команды Килиану Мбаппе. 23-летний француз с большой долей вероятности сменит Париж на мадридский «Реал».

В текущем сезоне Данджума принял участие в 34 поединках на клубном уровне, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей. Его контракт с «жёлтой субмариной» рассчитан до 2026 года.

«ПСЖ» назвал неожиданного кандидата на замену Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Арно Данджума
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