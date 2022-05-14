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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продлит контракт с одним из лидеров

14 Мая 2022 • 10:05 Комментировать

36-летний полузащитник Лука Модрич, несмотря на свой возраст, продолжает оставаться одним из ведущих игроков мадридского «Реала». Боссы «королевского клуба» довольны выступлениями хорвата в этом сезоне и готовы предложить ему новое трудовое соглашение.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, подписание контракта между сторонами – вопрос нескольких дней. Новый контракт хавбека с испанским грандом будет рассчитан до середины 2023 года.

Лука присоединился к «сливочным» летом 2012 года. Его действующее соглашение с «Реалом» истекает в конце июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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