«Реал» продлит контракт с одним из лидеров

36-летний полузащитник Лука Модрич, несмотря на свой возраст, продолжает оставаться одним из ведущих игроков мадридского «Реала». Боссы «королевского клуба» довольны выступлениями хорвата в этом сезоне и готовы предложить ему новое трудовое соглашение.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, подписание контракта между сторонами – вопрос нескольких дней. Новый контракт хавбека с испанским грандом будет рассчитан до середины 2023 года.

Лука присоединился к «сливочным» летом 2012 года. Его действующее соглашение с «Реалом» истекает в конце июня 2022 года.