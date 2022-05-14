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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдиньо надеется, что Бензема выиграет много индивидуальных наград

14 Мая 2022 • 08:55 Комментировать

Бразильский экс-футболист «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо высказался по поводу французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Роналдиньо сказал, что он очень любит французского футболиста, который обладает огромным талантом. Бразилец отметил, что у Карима в этом сезоне дела складываются просто прекрасно, так что было бы здорово, если бы Бензема выиграл большое количество индивидуальных наград за свои старания.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 31 матч. Форвард забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдиньо Карим Бензема
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