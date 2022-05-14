Лёв может возглавить испанский клуб

По информации испанской прессы, экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассматривается в числе кандидатов на пост нового главного тренера «Атлетика».

В настоящий момент коллектив из Бильбао возглавляет Марселино Тораль, контракт которого истекает по окончании текущей кампании. Согласно сведениям издания El Chiringuito, с нового сезона рулевым басков может стать именитый немецкий специалист Йоахим Лёв, известный по многолетней работе в сборной Германии. Как сообщает источник, Лёв уже контактировал с представителями «Атлетика».

62-летний немец остаётся без тренерской работы после ухода из сборной Германии прошлым летом.