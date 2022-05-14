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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лёв может возглавить испанский клуб

14 Мая 2022 • 00:59 Комментировать
Атлетик Б
...
Осасуна
1.53 4.20 6.20
15.05 20:30

По информации испанской прессы, экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассматривается в числе кандидатов на пост нового главного тренера «Атлетика».

В настоящий момент коллектив из Бильбао возглавляет Марселино Тораль, контракт которого истекает по окончании текущей кампании. Согласно сведениям издания El Chiringuito, с нового сезона рулевым басков может стать именитый немецкий специалист Йоахим Лёв, известный по многолетней работе в сборной Германии. Как сообщает источник, Лёв уже контактировал с представителями «Атлетика».

62-летний немец остаётся без тренерской работы после ухода из сборной Германии прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Йоахим Лёв
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