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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл замену Бензема на ближайшие годы

13 Мая 2022 • 23:37 Комментировать

Руководство «Реала» наблюдает за форвардом «Ниццы» Амином Гуйри, сообщает Fichajes.

После перехода Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» испанскому клубу пришлось переключить своё внимание на других форвардов мирового уровня. С Килианом Мбаппе ситуация до сих пор остаётся неизвестной.

Скауты «королевского» клуба во Франции обратили внимание на 22-летнего нападающего «Ниццы» Гуйри.  Француз принял участие в 41 матче в нынешнем сезоне во всех турнирах, он отметился 12 голами и отдал 9 результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.

А трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 50 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ницца Карим Бензема Ла Лига Лига 1 Амин Гуйри
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