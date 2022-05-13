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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о Бензема: «Он совершенный игрок, и для нас он очень важен»

13 Мая 2022 • 19:35 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил слова восхищения о форварде команды Кариме Бензема.

«Он совершенный игрок, и для нас он очень важен, потому что забивает так много голов. Он топ-игрок, и я думаю, что прямо сейчас он лучший в мире.

Карим стал лидером команды после ухода Роналду, потому что в то время у Криштиану было больше ответственности», — приводит слова Анчелотти The Sun.

Напомним, 34-летний француз является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/22, забив 15 голов. При этом он отметился 2 результативными передачами.

В чемпионате Испании Бензема с «Реалом» стал чемпионом в нынешнем сезоне. Нападающий и в Ла Лиге является лучшим бомбардиром. Он отметился 27 голами в Примере и отдал 12 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Париже, 28 мая. Начало – в 22:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Лига Чемпионов Ла Лига
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