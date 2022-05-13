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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» разочаровался в Гризманне и решил вернуть его в «Барселону»

13 Мая 2022 • 16:21 Комментировать (1)

Мадридский «Атлетико» задумывается об отказе от нападающего Антуана Гризманна, правами на которого владеет каталонская «Барселона».

Как сообщает COPE, «матрасники» не планируют продлевать сотрудничество с игроком еще на один сезон, хотя такой пункт включен в договор. В Мадриде решили вернуть Гризманна на «Камп Ноу», чтобы сэкономить на его заработной плате. Оклад француза составляет порядка 18 миллионов евро в год.

Антуан провел достаточно блеклый сезон, не оправдав возложенных на него надежд. В активе 31-летнего нападающего всего три гола и три ассиста в 27 матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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