«Атлетико» разочаровался в Гризманне и решил вернуть его в «Барселону»

Мадридский «Атлетико» задумывается об отказе от нападающего Антуана Гризманна, правами на которого владеет каталонская «Барселона».

Как сообщает COPE, «матрасники» не планируют продлевать сотрудничество с игроком еще на один сезон, хотя такой пункт включен в договор. В Мадриде решили вернуть Гризманна на «Камп Ноу», чтобы сэкономить на его заработной плате. Оклад француза составляет порядка 18 миллионов евро в год.

Антуан провел достаточно блеклый сезон, не оправдав возложенных на него надежд. В активе 31-летнего нападающего всего три гола и три ассиста в 27 матчах Ла Лиги.