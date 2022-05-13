Один из друзей Месси назвал Пике «лгуном»

Один из друзей бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обвинил капитана каталонского клуба во лжи.

«Пик, ты такой фальшивый. Мало того, что ты не плакал, когда Месси ушел, ты еще и сказал Лапорте, что если он хочет построить команду-победительницу, ему нужно продать Месси», - написал друг аргентинского нападающего в своих соцсетях.

Ранее Пике заявил, что «плакал», когда Месси уходил из «Барселоны», и назвал аргентинца «лучшим футболистом в истории футбола».

В последнее время отношения между бывшими партнерами по команде заметно разладились. Сообщалось, что уход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» во многом связан с конфликтом между двумя футболистами.

Летом прошлого года Месси не подписал новый контракт с каталонским клубом и перешел во французский клуб.