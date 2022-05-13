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Чемпионат Испании. Ла Лига

Один из друзей Месси назвал Пике «лгуном»

13 Мая 2022 • 13:57 Комментировать

Один из друзей бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обвинил капитана каталонского клуба во лжи.

«Пик, ты такой фальшивый. Мало того, что ты не плакал, когда Месси ушел, ты еще и сказал Лапорте, что если он хочет построить команду-победительницу, ему нужно продать Месси», - написал друг аргентинского нападающего в своих соцсетях.

Ранее Пике заявил, что «плакал», когда Месси уходил из «Барселоны», и назвал аргентинца «лучшим футболистом в истории футбола».

В последнее время отношения между бывшими партнерами по команде заметно разладились. Сообщалось, что уход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» во многом связан с конфликтом между двумя футболистами.

Летом прошлого года Месси не подписал новый контракт с каталонским клубом и перешел во французский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Херард Пике
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