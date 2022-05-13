«Реал» интересуется нападающим «Ниццы» Амином Гуйри. Футболиста называют «новым Каримом Бензема».

Гуйри присоединился к «Ницце» в 2020 году. В этом сезоне форвард произвел яркое впечатление своими выступлениями и привлек внимание нескольких топ-клубов, в том числе мадридского «Реала».

Испанцы заинтересованы в поиске форварда, особенно после неудачи с трансфером Эрлинга Холанна. «Ницца», как ожидается, может потребовать за Гуйри 50-60 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 36 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.