Топ-клубы интересуются форвардом «Вильярреала»

Голландский нападающий «Вильярреала» Арно Данджума может этим летом сменить клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, в услугах 25-летнего голландского футболиста заинтересованы многие топ-клубы из Англии и Испании. Сам же Данджума пока не планирует покидать «Вильярреал», так что сейчас форвард полностью сосредоточен на игре за «жёлтую субмарину».

Напомним, что в этом сезоне Арно Данджума провёл в испанской лиге 23 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами. Вместе с «Вильяррелом» голландец дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.