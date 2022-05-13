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Чемпионат Испании. Ла Лига

Топ-клубы интересуются форвардом «Вильярреала»

13 Мая 2022 • 12:43 Комментировать

Голландский нападающий «Вильярреала» Арно Данджума может этим летом сменить клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, в услугах 25-летнего голландского футболиста заинтересованы многие топ-клубы из Англии и Испании. Сам же Данджума пока не планирует покидать «Вильярреал», так что сейчас форвард полностью сосредоточен на игре за «жёлтую субмарину».

Напомним, что в этом сезоне Арно Данджума провёл в испанской лиге 23 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами. Вместе с «Вильяррелом» голландец дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арно Данджума
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