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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Суперлига разрушит футбол»

13 Мая 2022 • 11:35 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился своим мнением о проекте Суперлиги Европы, который заглох на самом старте из-за негативной реакции со стороны общественности.

«По моему мнению, подобные решения разрушают футбол. От таких проектов пользу получают только топ-клубы. Команды вроде «Севильи» и «Валенсии» будут уничтожены.

Я не считаю, что «Барса» и «Реал» делают правильно. Да, я иду против своего клуба, но при этом понимаю, зачем они это делают. Владельцы хотят, чтобы их клубы стали ценнее», - приводятся слова Херарда на ютуб-канале Overlap.

Пике выступает за «сине-гранатовых» с 2008 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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