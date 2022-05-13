Пике: «Суперлига разрушит футбол»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился своим мнением о проекте Суперлиги Европы, который заглох на самом старте из-за негативной реакции со стороны общественности.

«По моему мнению, подобные решения разрушают футбол. От таких проектов пользу получают только топ-клубы. Команды вроде «Севильи» и «Валенсии» будут уничтожены.

Я не считаю, что «Барса» и «Реал» делают правильно. Да, я иду против своего клуба, но при этом понимаю, зачем они это делают. Владельцы хотят, чтобы их клубы стали ценнее», - приводятся слова Херарда на ютуб-канале Overlap.

Пике выступает за «сине-гранатовых» с 2008 года.