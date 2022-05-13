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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» хочет продлить контракт с Бартрой

13 Мая 2022 • 10:19 Комментировать

Руководители «Бетиса» планируют продлить соглашение с опытным испанским защитником Марком Бартрой.

По информации инсайдера Экрема Конура, представители «Бетиса» планируют подписать новое соглашение с 31-летним испанским футболистом. Действующий контракт защитника с «зелёно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. Боссы «Бетиса» предлагают Бартре новый двухлетний договор.

Напомним, что за «Бетис» Бартра выступает с 2018 года. В этом сезоне Марк Бартра провёл в испанском чемпионате 22 матча и отметился одним забитым мячом. В активе защитника также пять жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Марк Бартра
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