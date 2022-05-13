Анчелотти ответил на вопрос о лучшем футбольном тренере мира

Итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост наставника мадридского «Реала», ответил на вопрос журналиста о лучшем тренере мира.

«Мне сложно ответить на этот вопрос. Не люблю голосовать за себя, пусть этим занимаются другие люди. Я живу радостными моментами, надеюсь, они продлятся долго», - цитирует «Папу Карло» газета Marca.

Под руководством Анчелотти «королевский клуб» досрочно стал чемпионом Испании. Кроме того, мадридская команда пробилась в финал Лиги чемпионов, где в конце мая разыграет трофей с «Ливерпулем».