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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе хочет в «Реал», несмотря на уговоры «ПСЖ» и президента Франции

13 Мая 2022 • 09:09 Комментировать

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим. У нападающего истекающий контракт с «ПСЖ» и различные СМИ упорно сватают его в мадридский «Реал».

Согласно данным газеты Marca, во Франции стараются не допустить ухода звездного форварда. Его семья якобы получает звонки из федерации футбола страны, от руководства клуба и даже президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако, несмотря на все уговоры, 23-летний нападающий склоняется к переходу в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордным контрактом и грандиозным бонусом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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