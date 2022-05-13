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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

13 Мая 2022 • 08:17 Комментировать

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике высоко оценил игру своего бывшего одноклубника Лионеля Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ».

Пике сказал, что Месси нужен каталонской команде для того, чтобы брать трофеи, ведь аргентинский форвард с большим отрывом лучший игрок в истории футбола. Защитник отметил, что для «Барселоны» и её болельщиков Лионель был настоящим богом, так что всем хотелось, чтобы он остался в клубе до конца карьеры.

Напомним, что Лионель Месси прошлым летом на правах свободного агента перебрался из каталонской команды во французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Херард Пике
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